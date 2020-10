Moussa Konaté, nouvel attaquant du DFCO ! A la recherche d’un dernier renfort offensif, le DFCO officialise l’arrivée de l’avant-centre sénégalais (27 ans, 1m83) qui défendait les couleurs de l’Amiens SC depuis la saison 2017/2018. En Picardie, il a inscrit 22 buts et délivré 5 passes décisives en 72 matchs de Ligue 1.

Né à Mbour au Sénégal, il a débuté sa carrière au Mbour Petit-côte FC (2e division sénégalaise) avant d’être repéré par le Maccabi Tel Aviv (Israël), puis de tenter sa chance au Kuban Krasnodar (Russie) et en Italie au Genoa. C’est finalement au FC Sion (Suisse) qu’il parviendra à s’imposer et à réaliser trois saisons pleines, avec un total de 50 buts et 21 passes décisives toutes compétitions confondues. Des performances qui lui ont permis de découvrir la Ligue 1.







Pour Peguy Luyindula, l’entraineur de Dijon Moussa Konaté correspond au profil recherché par le DFCO : « Moussa est un attaquant qui sait marquer et qui a un bon sens du but. Il l’a déjà prouvé en Ligue 1 durant les années précédentes. C’est un joueur qui était dans nos radars et on très heureux de le compter parmi nous aujourd’hui.»

« J’ai décidé de rejoindre le DFCO car on a des projets communs. Comme le DFCO, je suis quelqu’un qui a toujours envie d’aller de l’avant. Je suis très excité de commencer ce nouveau projet » avance de son côté, Moussa Konaté. International sénégalais, Moussa Konaté a inscrit 12 buts en 32 sélections. Il portera le numéro 11.

