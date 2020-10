Olympiakos de Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba démarrera sa campagne de la Ligue des Champions dés demain, mercredi, face aux Marseillais. Pour cette rencontre, le solide défenseur sénégalais, Ousseynou Ba est impatient d’être sur le terrain.

« Je me sens très bien, je suis heureux de jouer en UEFA Champions League. Je suis impatient et je veux aider mon équipe à gagner le match. « C’est très important pour moi et je suis fier » a t-il confié cet après midi en conférence de presse.

Deuxième de son championnat avec un match en moins, l’Olympiakos est toujours invaincu cette saison.

🔴⚪️💬 Ousseynou Ba: «I feel really great, I am happy to play in the UEFA Champions League. I can hardly wait and I want to help my team win this match. This is very important for me and I feel proud!».#Οlympiacos #UCL #OLYOM #PressConference #Quotes #OusseynouBa pic.twitter.com/ycPcH8i5Sp

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) October 20, 2020