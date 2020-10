L’expatrié Amadou Ndiaye qui a battus quatre records en l’espace d’un week-end, à Cergy-Pontoise, songe à garder cet élan pour se qualifier aux Championnats du monde et aux jeux olympiques dans un futur proche.

« C’est la première fois que j’aligne quatre records en l’espace d’une compétition, il me semble. Dans le passé, j’ai enregistré au maximum 3 records au cours d’une compétition. Il s’y ajoute que ce week-end dernier, à Cergy-Pontoise, j’ai beaucoup amélioré mes temps par rapport à mes chronos habituels. Je suis très content d’avoir réussi cela et ceci pour ma toute première compétition du présent exercice et après une longue période difficile du à la pandémie du Covid-19. Je veux rester dans cette dynamique pour les compétitions à venir. », nous dit-il dans Record.

