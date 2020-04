Confiné chez lui en France à cause du de la Pandémie, Coronavirus, Idrissa Gana a était l’invité de talent d’afrique, par vidéoconférence, sur Canal Plus. Le milieu Parisiens est revenu sur la Can 2017 où les Lions étaient tombés en quart de finale contre le Cameroun.

Pour le milieu sénégalais, le Sénégal a su appendre après l’échec de la Can 2017. « Notre élimination en 2017 par le Cameroun nous a appris beaucoup de choses. On a su apprendre de nos erreurs, c’est ce qui nous a permis d’aller plus loin en 2019. Déjà, à notre arrivée, en Egypte, on a fait une réunion pour fixer nos objectifs et après chaque match, on se retrouvait sur la terrasse pour analyser la rencontre, explique Gana Gueye.

#DDLY 🎙 – 💬 "La défaite face au Cameroun 🇨🇲 en 2017 nous a appris beaucoup de choses" 👉 Dans DROIT DANS LES YEUX, @IGanaGueye a dressé le bilan de l'aventure du Sénégal 🇸🇳 jusqu'en finale de la #CAN2019 🏆 (cc @VinceRadureau) pic.twitter.com/o7sQhzq9DB — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) April 5, 2020

wiwsport.com