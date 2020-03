Champion du Sénégal avec Mbour Petite Cote en 2018, Christian Dion, 21 ans, est devenu l’un des élément de clé l’effectif pikinois. Récemment élu meilleur joueur du mois de février par le club de la Banlieue, le milieu à vocation défensive a accordé un entretien exclusif à Wiwsport.com.

Entretien.

Alors Christian, pouvez vous nous retracer votre parcours avant l’As Pikine?

J’ai fait mes débuts à l’école de football feu Amath Dieye de Mbour. J’y ai passé toute mon enfance. C’est en 2016 que j’ai paraphrasé mon premier contrat professionnel avec Mbour Petit Cote. J’ai fait une bonne saison avec eux, en remportant la coupe du Sénégal et une participation en Coupe Caf. C’est de-là que As Pikine m’a pioché. Après deux belles saisons passées du coté de Mbour Petite Cote.

Est-ce vous pouvez revenir sur vos débuts avec le club de la banlieue ?

Les dirigeants de Pikine m’avaient contacté et le projet sportif m’avait séduit. Au début j’ai découvert un autre environnement et un public fervent et plus exigeant. Mais j’étais bien accueilli, j’avais pas non plus un problème d’intégration. J’ai été directement mis dans le bain et j’étais déjà titulaire des les premières journée. Je me souviens encore de mon premier match comme titulaire avec l’équipe, j’avais fait bonne impression.

Êtes-vous satisfait de votre mi-parcours en championnat ?

Bah, oui. Sur le plan personnel, l’équipe a disputé 13 matches de championnats et 2 en Coupe de la Ligue. Sur les 15 rencontres, j’ai joué 14 matches et 13 en tant que titulaire (12 titularisations en championnat et une en Coupe de la Ligue). C’est satisfaisant !

Sur le plan collectif, on est à la 6eme position. Et je pense qu’on est sur la bonne voie et avec un peu de réussite on pourra faire mieux dans la seconde moitié du championnat.

Vous êtes élu meilleur Joueur d’As Pikine du mois de février, Quels sentiments vous animent après ce sacre ?

Un sentiment de fierté. Ce sacre est la récompense de mon dure travail. Mais ce n’est pas une fin en soi. Je vais encore redoubler d’effort et essayer de maintenir mes performances à ce niveau et être constant. A la 10eme journée j’étais aussi sélectionné dans le onze de la semaine établit par le journal. Ça fait plaisir.

Quel est l’objectif de l’As Pikine pour le reste de la saison ?

L’objectif, c’est le maintien en championnat et essayer de rester le plus longtemps possible en Coupe.

Et votre objectif personnel ?

Mon objectif personnel c’est au moins intégrer une sélection de jeune au Sénégal (U23) ou locale c’est aussi allez montrer mon talent à l’étranger. Aussi, d’être le plus performant possible pour aider As Pikine à gagner des titres.

wiwsport.com propos recueils par Anta Ndiaye