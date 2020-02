La nouvelle recrue de l’équipe d’Omar Daf, Amadou Dia Ndiaye a fêté sa première titularisation sous les couleurs de Sochaux par une passe decisive ce vendredi lors de la rencontre contre Nancy comptant pour la 23e journée de la Ligue 2 Française.

Menés jusqu’à la 73e minute par une équipe de Nancy , les Sochaliens ont finalement arraché en Lorraine un match nul (1-1) amplement mérité sur un coup de griffe de son meilleur buteur, Abdoulaye Sané sur un service de Dia Ndiaye, qui disputait son premier match avec le club. Un but 100% Sénégalais.

C’est finalement l’entrée en jeu à la 64e minute d’un homme, Abdoulaye Sané , qui allait changer le cours d’un match bien parti pour nourrir les regrets et les frustrations. Déjà signalé par une tête puissante juste au-dessus de la transversale (64e), le buteur-maison renouait avec son exercice favori neuf minutes plus tard suite à un contre bien mené et conclu par une frappe lourde du Sénégalais. Status quo au classement, le FCSM reste 11ème avec 29 poins au compteurs.

wiwsport.com