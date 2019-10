C’est la première édition des Jeux mondiaux de la plage qui est un événement multi-sports regroupant des disciplines qui se déroulent à la plage. Sur la liste des 14 sports de plage et aquatique, seul l’équipe nationale de beach soccer du Sénégal y participe.

Créés par l’Association des comités olympiques nationaux (ANOC) en 2015, les World Beach Games sont une toute nouvelle compétition multi-sports internationale et biennale (l’édition 2021 n’est pas encore qui réunit 14 sports de plage et aquatiques. Plus de 1360 athlètes de 97 pays participeront à cette première édition.

Un groupe de travail a créé en décembre 2013 soutenu par des experts internationaux et en collaboration avec le CIO. Lors de l’Assemblée générale de l’ANOC à Washington en 2015, San Diego a été approuvée à l’unanimité en tant que ville hôte de la première édition des Jeux mondiaux de la plage qui devait se dérouler en 2017. En aout 2016, le conseil exécutif a cependant décidé de reporter l’édition inaugurale des Jeux à 2019 afin de mieux se préparer.

Sur les 14 disciplines qui feront la compétition, certaines sont dans le programme olympiques mais les épreuves sont non-olympiques. Seule une discipline représente le Sénégal, c’est le Beach Soccer. Les lions vont entrer en lice cet aprés-midi à 16 heures 30. Ils feront face au Paraguay.

Pour les sports de plage : Beach Handball, Karaté de plage (Kata), football de plage, Beach Tennis, Beach volley, lutte de plage.

Sports de mer : Kitesurf, longboard, nage en eau libre (5km), surf, wake board, ski nautique.

Sports d’action : Aquathlon, Basketball à trois, Escalade (bloc), Skateboard.

