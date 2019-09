Le Comité local d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de l’UFOA se dit satisfait de l’état d’avancement des préparatifs de la compétition qui se déroulera du 28 septembre au 13 octobre 2019, à Thiès.

Quinze des 16 équipes seront logées à Mbour et à Saly et transportées par une société de transport basée au Sénégal. Elles effectueront leurs différentes séances d’entraînement dans les installations de l’Institut Diambars, informe Me Augustin Senghor, président de l’UFOA / Zone Ouest A.

En revanche, le Sénégal qui est désigné pays hôte, sera au centre Guérew, précise-t-il, lors d’une conférence de presse tenue, ce lundi, à Dakar. Il a par ailleurs souligné qu’un Comité Régional de Développement (CRD) se tiendra, à Thiès, le 14 septembre 2019.

Un budget conséquent

Sachant que 2 millions de dollars (1 milliards F CFA) sont injectés chaque année par le partenaire pour l’organisation de cette compétition, les équipes qui sortiront du lot seront récompensées à l’issue de cette Coupe d’Afrique des Nations. Mais seuls 500.000 dollars (350 millions F CFA) serviront de frais d’organisation (consolation, primes…).

Les 16 équipes

Sénégal, Mauritanie, Gambie, Guinée Bissau, Guinée, Mali, Côte d’Ivoire, Niger, Ghana, Cap Vert, Nigeria, Togo, Burkina Faso, Maroc, Liberia, Bénin.

Source : iGFM