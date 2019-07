Le Sénégal s’est qualifié en quart de finale avec le plus petit des scores (1-0). Le fait du match reste ce penalty raté par la star sénégalaise, Sadio Mané qui avait sur ses pieds la balle du 2 à zéro.

L’ancien international sénégalais et consultant, Diomansy Kamara a une position tranchée sur cette histoire tragique entre Sadio Mané et les penaltys (il en a raté deux en deux matchs). L’avis du consultant est qu’il faut se rendre à l’évidence et comprendre que « les balles arrêtés ce n’est pas sa spécialité ».

« Quand il ne les tire pas, on dit qu’il ne prend pas ses responsabilités. Quand il les tire, il les rate. C’est vrai que c’est un vrai problème, tranche Diomansy. Hier à l’entrainement il en a marqué quelques uns et en a raté aussi. Il y a d’autres joueurs qui tirent bien, c’est le cas de Saivet et Mbaye Niang ».

Pour ce qui est du prochain adversaire des lions pour les quarts de final, le Bénin, Diomansy Kamara estime qu’il est à la portée de l’équipe d’Aliou Cissé. « Pour le Sénégal c’est accessible le battre cette équipe béninoise », analyse-t-il.

Seneweb