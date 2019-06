Aliou Cissé a balayé samedi le statut de grand favori qui colle à son équipe, la meilleure d’Afrique au classement Fifa, qui débute la CAN dimanche contre la Tanzanie sans Sadio Mané, suspendu.

Aliou Cissé estime que le Sénégal n’est pas favori dans cette compétition. Le sélectionneur des Lions a balayé le statut de favori et estime que les lions sont des challengers. Le Sénégal joue son premier match ce dimanche face à la Tanzanie.

« On me pose souvent la question relative au statut de favori du de l’édition 2019. J’ai eu à répondre à plusieurs fois de cette question. Les favoris dans cette CAN, ce sont des équipes qui ont déjà gagné la compétition. Le Sénégal ne l’a jamais gagné là où l’Egypte en a eu sept titres et il y a eu d’autres équipes qui en ont aussi gagné. Mais, à notre niveau, nous sommes confiants. Nous connaissons notre force et nous savons de quoi on était capable. Nous sommes de vrais challengers. », déclare-il.

Il poursuit et explique la progression de l’équipe nationale du Sénégal. « Mais, à notre niveau, nous sommes confiants. Nous connaissons notre force et nous savons de quoi on était capable. Nous sommes de vrais challengers. Mais, le fait de nous citer parmi les favoris montre que le Sénégal bien côté. Premier sur le continent africain entre 2017 et 2018, cela prouve que nous progressons. Il y a aussi la qualification de la Coupe du Monde en 2018 alors que ça faisait 17 ans qu’on y était plus reparti montre notre progression. Il y a aussi les statistiques qui parlent pour nous. Ce n’est pas parce que nous sommes premier en Afrique qu’on est favori. Prenez l’exemple de la France, il n’a jamais été premier au classement mais il a gagné la Coupe du Monde 2018 ».

Le sélectionneur des Lions s’est aussi prononcé sur l’absence de Sadio Mané qui va rater le premier match de cette coupe d’Afrique des Nations. « C’est peut être un mal pour un bien. Mais je préfère jouer avec lui que sans lui. C’est l’un de nos leaders techniques. »

Le Sénégal a toujours été considéré comme favori dans cette compétition vu ses grands joueurs et son potentiel. Mais les lions n’ont jamais remporté un trophée continental. Finaliste en 2002, demi-finaliste en 2006 en Egypte, le Sénégal n’arrive toujours pas à résoudre cette équation, gagner la coupe d’Afrique.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)