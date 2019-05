Il s’appelle Jules Boucher, ancien coach à Génération Foot, ancien joueur professionnel qui a fait un passage à la Jean D’arc de Dakar avant d’aller poursuivre sa carrière en France.

Jules Boucher a recruté Sadio Mané et l’a formé à Génération Foot. C’est entre ses mains que l’international sénégalais de Liverpool a grandit à GF avant d’aller en France pour poursuivre sa carrière avec le FC Metz.

La problématique de la reconnaissance des joueurs professionnels envers leurs anciens entraîneurs est tout le temps soulevée dans le milieu sportif. La plupart laissent en rade ces personnes qui ont galéré avec eux.

Ce n’est pas le cas de Sadio Mané dans la mesure où Jules qui l’a formé n’a pas hésité à dire du bien de lui dans cet entretien exclusif avec wiwsport.com. L’attaquant de Liverpool qui prépare la finale de Ligue des champions passe le voir à chaque fois qu’il est au Sénégal, annonce t-il.

« La générosité de Sadio Mané ne date pas d’aujourd’hui. Moi personnellement je l’ai vécu avec lui depuis des années, depuis qu’il est footballeur professionnel. Il y’a un de ses amis d’enfance qui s’appelle Luc, il était aussi joueur de Génération grâce à Sadio Mané, il travaille dans l’entourage du joueur. Sadio est venu me voir un jour pour me dire coach, j’ai un ami, il est footballeur numéro 10, il est trop fort. Je lui ai demandé s’il est plus fort que lui ? Pour vous dire qu’il est généreux, il me dit oui, il est plus fort que moi. Quand Luc est venu je l’ai testé et tout, il avait des qualités certes, mais sadio était plus fort que lui. A chaque fête de Tabaski, c’est Sadio Mané qui m’envoie pour acheter un mouton et c’est ce Luc qui vient pour me remettre l’argent », confie Jules Boucher, ancien coach de Sadio Mané à Génération Foot.

Très fier de son poulain, Jules a salué la reconnaissance de Sadio Mané à son égard. Il explique avoir formé pas mal de joueurs à Génération Foot, mais seul l’enfant de Bambali garde le contact toujours le contact avec lui.

« A Génération Foot, j’ai formé pas mal de joueurs qui sont devenus maintenant des footballeurs professionnels mais je les entend plus, je n’ai même pas leurs contacts. Seul sadio est le joueur qui se soucie de moi. Raison pour laquelle il est à ce niveau. La reconnaissance est la clé de la réussite. Et Sadio est un jeune qui est reconnaissant, qui a une bonne éducation. A chaque fois que je l’ai au téléphone, en Angleterre, il me dit coach attend je te donne un de tes anciens joueurs. Un international béninois Désiré Segbé, c’est moi qui l’ai formé à Génération Foot, mais Sadio me le passe souvent au téléphone. A chaque fois, il se soucie si les joueurs qui sont passés entre mes mains m’appellent ou prennent de mes nouvelles. Ce n’est pas l’agent qu’il me donne mais la reconnaissance, « yeuk yeuk bi », c’est ce qui est important », explique l’ancien coach de Génération Foot.

Pour rappel, Sadio Mané est passé du football de rue dans sa ville natale de Sedhiou à la Premier League via Dakar, la France et l’Autriche, le parcours de Mané a été passionnant. Il prépare la finale de la Ligue des champions qui aura lieu le 1er juin prochain.

wiwsport.com

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)

A Suivre