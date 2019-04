En demi-finales de la Coupe de Saint Michel, la JA et le DUC défient aujourd’hui les deux derniers finalistes l’USO et l’AS Douanes, au stadium Marius Ndiaye.

C’est la 3e confrontation entre l’USO et la JA, cette saison. Les deux équipes se sont croisées deux fois en championnat pour une victoire de chaque côté. Cette demi-finale de Saint Michel sera donc la belle en attendant de futures oppositions d’ici la fin de la saison.

L’USO voudra s’ouvrir les portes d’une 4e finale de rang après son sacre en 2016 et ses deux finales perdues en 2017 et 2018 devant DUC et Douanes. Maitresse de la compétition avec 12 titres, la JA va essayer de barrer la route à l’USO et décrocher une place en finale. Les JA-men ont remporté les éditions suivantes : 1978, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1998, 1999, 2001 et 2003.

L’autre demi-finale mettra aux prises les deux derniers vainqueurs de l’épreuve à savoir le DUC et l’AS Douanes. Le club estudiantin vise un 8e trophée après, ceux glanés en 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, et 2017. Pour ce faire, les Universitaires devront d’abord se défaire de l’AS Douanes. Les Gabelous se sont imposés quatre fois sur cinq matches devant le DUC la saison écoulée, dont deux fois en demies finales de la coupe du maire et championnat.

Le DUC devra sortir le grand jeu pour stopper la machine douanière. Tenante du trophée, l’AS Douanes vise un 5e titre en Saint Michel (1993, 2005, 2007 et 2018).

Programme ½ finales – Samedi 13 avril 2019

16h-00 : USO vs JA

18h-00 : AS Douanes vs DUC

